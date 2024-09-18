UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Alman ekibi Stuttgart'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Halil Umut Meler düdük çalarken, VAR'dan dönen penaltı kararı büyük ses getirdi. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede, ikinci yarıda gollerle coşan Real Madrid, Kylian Mbappe, Rüdiger ve Endrick’in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Stuttgart’ın tek golü ise Deniz Undav'dan geldi.

Penaltı iptali gündem oldu

Mücadelenin ilk yarısında, 34. dakikada Halil Umut Meler, Real Madrid lehine bir penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Meler, penaltı kararını iptal etti. Bu karar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Arda Güler ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Real Sociedad maçında dikkat çeken bir performans sergileyen milli futbolcu Arda Güler, bu mücadelede yedek başladı. 75. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna giren genç yıldız, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez forma giymiş oldu. Arda, kısa sürede etkili bir oyun sergiledi.

Ancelotti'nin tepkisi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Aynı zamanda Arda Güler’in de maç sonunda hakemle kısa bir konuşma yaptığı görüntülendi.

Real Madrid, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlarken, Arda Güler'in performansı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.