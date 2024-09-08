Samson ve Delilah hikayesi, hem Tevrat hem de İslam mitolojisinde önemli bir yer tutar. Tevrat’a göre, Samson, uzun saçlarının kendisine güç verdiği kavminin en güçlü erkeğidir. Rakip kavim, onu alt etmek için Delilah adında bir kadını kullanır. Delilah, Samson’u kendisine aşık eder ve onun güç kaynağını öğrenir. Samson’un saçları kesildikten sonra gücünü kaybeder ve gözleri oyularak zindana atılır. Ancak Tanrı’ya yakaran Samson, gücünü geri kazanır ve bir şenlikte binlerce düşmanını yok eder.

İslam geleneklerinde bu hikaye, Şemunel Gazi adıyla yer alır. Kuran-ı Kerim’deki Kadir Suresi ile bağlantılı olarak, Şemunel Gazi’nin bin ay süren cihatları ve kazandığı sevaplar Müslümanlar arasında büyük bir hayranlık uyandırır. Bu hayranlık üzerine Tanrı, Kadir Suresi'ni indirerek Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir.

İslamî menkıbelerde de farklı versiyonlarla işlenen hikaye, genellikle kadının erkeğin zaaflarını kullanarak onu yenilgiye uğratmasını konu alır. İşte iki menkıbe örneği:

İlk Menkıbe: Şemunel Gazi, kafirlerle savaşırken kafasının ucu bir kafir tarafından koparılır. Gazi, kafasını yere düşürmeden koltuğuna alarak savaşmaya devam eder. Düşmanlar paniğe kapılır ve kaçar. Bir kadın, Gazi’nin kafasını koltuğunda gördüğünde: "Bakın adam kellesiyle savaşıyor" diye bağırır. Şemunel Gazi durumu fark ederek yere düşer ve ruhunu teslim eder. İkinci Menkıbe: Şemunel Gazi, kafirlerle yaptığı savaşların hepsini kazanır. Kafirler, onu yenmek için kendisini imanlı gösteren bir kadını Gazi’ye gönderir. Kadın, Gazi'ye ne kadar kuvvetli olduğunu ve kimse tarafından yenilemeyeceğini söyler. Şemunel Gazi, sakalından bir kıl koparıldığında parmaklarının bağlanacağını ve böylece yenileceğini belirtir. Kadın, Gazi uyuduğunda sakalından bir kıl kopararak parmaklarını bağlar. Kafirler, Gazi’yi alıp kiliseye hapseder ve döverek bayıltır. Öldü sanıp parmaklarını çözerler. Gazi uyanınca parmaklarını açık görür ve kafirlerin saldırılarına rağmen onları yenerek deve çenesiyle savaşır.

Bu hikayeler, her iki mitolojide de kadın karakterlerin stratejik zekâları ve erkek karakterlerin zaaflarını nasıl kullanabildiklerini anlatır.