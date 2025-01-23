Türkiye’deki tek ISO 9001 belgeli kışla olan 15. Piyade Er Eğitim Tugayı, Samsun il merkezinde bulunmaktadır. Birlik, Yarbay Şefik Avni Özüdoğru kışlasında konuşlanmıştır. Birlik aynı zamanda tek çavuş eğitim talimgâh taburudur. Bu nedenle her celp döneminde binlerce asker birliğe giriş yapar.

Oldukça büyük bir kışla olan 15. Piyade Tugayı içerisinde çeşitli bankaların ATM’leri bulunmaktadır. Banka ile ilgili işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine kışla içinde posta işlemlerinde kullanılmak üzere PTT de bulunmaktadır. Askerlerin spor yapmaları için 2 adet çim futbol sahası, pentatlon parkuru, basketbol ve voleybol sahaları mevcuttur. Ayrıca kışla içerisinde bir de sinema salonu bulunmaktadır.

Piyade Er Eğitim Tugayı’na nasıl gidilir?

Piyade Er Eğitim Tugayı’na farklı illerden farklı yollarla ulaşılabilmektedir. Özel aracınız yoksa karayolu, demiryolu ve havayolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Karayolu ile ulaşım; Samsun’a hemen tüm illerden karayolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Sefer olmayan illerden ise en yakın ile gelerek buradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Otogara indikten sonra belediye otobüsleri ve ticari taksiler ile birliğe ulaşım sağlayabilirsiniz.

Demiryolu ile ulaşım; Sivas- Samsun ve Samsun- Amasya güzergâhı üzerinden demiryolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Bu güzergâhlarda bulunuyorsanız bu tercihi kullanabilirsiniz.

Havayolu ile ulaşım; Samsun havaalanının merkeze uzaklığı 19 kilometredir. Havaalanından HAVAŞ servislerle şehir merkezine gelebilir ve buradan da belediye otobüsleri veya ticari taksilerle kışlaya ulaşım sağlayabilirsiniz.