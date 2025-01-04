Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Derecik Mezarlığı Kavşağı’nda gerçekleşti.

Mustafa Ş. yönetimindeki 34 US 4455 plakalı otomobil ile Aydın C. idaresindeki 55 APA 343 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, araçlarda oluşan maddi hasar nedeniyle yol trafiğe geçici olarak kontrollü şekilde açıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.