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Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Narlı'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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