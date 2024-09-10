Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trajik olayda, kuyu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucunda iki işçi hayatını kaybetti. Olay, Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiindeki bir fındık tarlasında gerçekleşti.

Kuyu açma çalışmasında toprak kayması

Sabah saatlerinde başlayan kuyu açma çalışmasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Kuyu açma işlemini gerçekleştiren işçiler Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın, kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Acil müdahale ve kurtarma çalışmaları

Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, göçüğün kuyu kazısı sırasında meydana geldiğini belirtti. Doğan, “İlk bilgilere göre, kuyu açma işini gerçekleştiren iki kişinin göçük altında kaldığını ve dışarıda bekleyen bir kişinin de durumu bildirdiğini öğrendik. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. İş makineleri yardımıyla kısa süre içinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı” dedi.