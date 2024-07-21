SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde, kenevirden üretilen ve iplikle dokunan tekstil ürünleri yurt dışından alıcı buluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte üretilen ve tezgahlarda işlenen kenevir ürünlerinin yurt içinin yanı sıra ABD, Almanya, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden alıcı bulduğu bildirildi.

Birçok ülkeden talep gören ürünlerin kent tarımına ve ekonomisine katkı sağladığı bildirilen açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara miras bırakılmasının da amaçlandığı belirtildi.

Günlük 100 metre ip üretim kapasitesinde ve 22 tezgahta kadınlar ceketten gömleğe, elbiseden pantolona, ev tekstilinden aksesuara birçok ürün üretiyor. Yazın serin kışın ise sıcak tutan antibakteriyel kumaşlardan üretilen ürünler dayanıklılığı ile de öne çıkıyor.

Atölyede hem meslek öğrenen hem de aile ekonomilerine önemli katkı sağlayan kadınlar, kıyafet ve mefruşattaki başarılarını aksesuarda da gösteriyor. Çanta, broş, kese, takı ve hediye kutusu tasarımlar müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin, kenevir üretimi ve kenevir tekstilinin gelişiminde de önemli olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Samsun'un Vezirköprü ilçesini kenevir üretim merkezi olarak ilan ettiğini hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu işin bir yönü de antibakteriyel ürünlere, organik ürünlere olan talebin dünyada giderek artması. Bu noktada kenevir ve ipek dokuma atölyemiz önemli bir sorumluluğu üstleniyor. Kadınlarımız atölyemizde çok başarılı ürünler üretiyor ve bu ürünler yoğun talep görüyor. Gördüğümüz memnuniyet bizi daha da mutlu ediyor. Atölyemiz, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında da büyük rol oynuyor."