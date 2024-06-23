SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde köpeğe vurmamak için menevra yapması sonucu bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer D. (31) yönetimindeki 55 AAD 879 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapınca refüjdeki bariyere çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ünzile (29) ve 5 aylık bebekleri Hüseyin Alperen D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: aa