Samsun’da gerçekleşen bir uyuşturucu operasyonu sırasında, polis ekiplerine tüfekle ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, 4 şüpheli yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Narkotik polisinin yürüttüğü operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 398,31 gram metamfetamin, 180 paket kaçak sigara, 1,33 gram esrar, 6 sentetik hap ele geçirildi. Ancak operasyon sırasında A.T. (60), polislerin baskın yapması esnasında tüfekle ateş açtı. Saldırıda, polis memuru B.B. ayağından yaralanırken, S.E. de elinden vuruldu.

Polis memurları tedavi altına alındı

Yaralı polis memurları, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. B.B. tedavi altına alınırken, S.E. ise müdahalesinin ardından müşahede altına alındı.

Suç kaydı ve ele geçirilen ekipmanlar

A.T.’nin iş yerinde yapılan aramalarda, ruhatsız tüfek, kaçak alkol ve esrar gibi suç unsurları bulundu. Ayrıca, A.T.’nin 8 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Bunlar arasında uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi ağır suçlar yer alıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.