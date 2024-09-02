Kaza anı ve yaralı

Olay, Liman Mahallesi İtfaiye Daire Başkanlığı karşısında gerçekleşti. Abdullah Kaya’nın kullandığı FE 416 HF Fransa plakalı otomobil ile Volkan Polat’ın yönetimindeki 55 AJK 182 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Polat yaralandı ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisten detaylı inceleme

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde incelemelere başladı. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma sürüyor.