Yeni sezona Süper Kupa maçında aldığı tarihi galibiyetle başlayan Beşiktaş, transfer yasağı olan ve bu sezon transfer yapamayan Samsunspor'a konuk olacak. Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ilk Süper Lig maçı olacak. Şampiyonluk yolunda yıldız isimleri kadrosuna katarak ses getiren siyah beyazlılar bu deplasmandan 3 puan almaya hedefliyor.Beşiktaş kadrosunu İmmobile, Rafa Silva, Paulista, Can Keleş ve Emirhan Topçu gibi isimleri kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken takımlarından olan Samsunspor ise yeni sezona Thomas Reis yönetiminde başlayacak.

Saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak. Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş: Mert - Svensson, Paulista, Colley, Masuaku - Musrati, Salih, Rafa - Rashica, Semih, Immobile.

Samsunspor: Okan - Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola - Bennaser - Dimata, Schindler, Ntcham, Holse - Mouandilmadji.

Beşiktaş'ta hedef şampiyonluk

Yeni sezon öncesi ilk maçında hata yapmak istemeyen Beşiktaş hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üç puan aldığı haftada 3 puan alıp moralli başlamak istiyor. Süper Kupa'yı müzesine götürerek taraftarını sevindiren siyah beyazlılar yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.