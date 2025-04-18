Samsunspor ile Beşiktaş, 19 Nisan 2025'te TFF Elit U19 Ligi'nde karşılaşacak. Maç saat 12:00'de başlayacak, yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Samsunspor Beşiktaş U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor ile Beşiktaş, TFF Elit U19 Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Sporseverler, maçın başlama saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.

TFF Elit U19 Ligi'nde 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak Samsunspor-Beşiktaş maçı saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Samsunspor-Beşiktaş maçı yayın bilgileri

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki TFF Elit U19 Ligi maçı için herhangi bir televizyon kanalı ya da platform üzerinden canlı yayın yapılmayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverlerin, yayın olup olmadığını kulüplerin resmi kaynaklarından takip etmeleri önerilmektedir.

Samsunspor-Beşiktaş maçı detayları

Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi

Başlama Saati: 12:00

Stadyum: Samsun Stadyumu (Samsun)

Yayın: Yayın bilgisi bulunmamaktadır.