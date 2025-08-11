

İzmir'de barajlardaki su seviyelerinin kritik eşiğin altına inmesiyle başlayan su kısıtlamaları, sanayi sektörünü de harekete geçirdi. Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), yeşil OSB vizyonuyla uzun süredir yürüttüğü su yönetimi uygulamalarını kamuoyuna duyurdu. BAYOSB Başkanı Aydın Telseren, “Sanayici de su tasarrufunun bir parçası olmak zorunda” diyerek tüm sektörleri bu sürece dahil olmaya davet etti.

Yağmur suyu hasadı zorunlu tutuldu

BAYOSB’de her yeni fabrikanın çatısına yağmur suyu hasadı sistemi kurulması mecburi tutuldu. Toplanan yağmur sularının, üretim süreçlerinde değerlendirilerek hem doğal kaynakların korunması hem de ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlandığı belirtildi. Telseren, bu yaklaşımın çevreci olduğu kadar maliyet avantajı da sunduğunu vurguladı.

Su kullanımı tek merkezden kontrol ediliyor

Organize sanayi bölgesi içerisinde açılan kontrolsüz kuyu ve sondajlara izin verilmediğini belirten Aydın Telseren, su kullanımının tek merkezden sağlandığını ve ölçülebilir bir sistemle yönetildiğini ifade etti. Telseren, bu sistemin su güvenliğini sağlamada ve kullanım disiplininin korunmasında kilit rol oynadığını söyledi.

Dijital altyapı ile anlık su takibi

Su yönetiminin dijitalleşmesi kapsamında uzaktan okuma özellikli sayaçlar kurulduğunu açıklayan Telseren, sayaçlar sayesinde OSB genelinde su kullanımının anlık olarak izlenebileceğini, böylece şebeke kayıplarının azaltılabileceğini ve tüketim alışkanlıklarının analiz edilebileceğini aktardı.

"İzmir’de her damla su üretim girdisidir"

İzmir’in tarım ve sanayi kenti olduğunun altını çizen BAYOSB Başkanı Telseren, suyun yalnızca bir gider kalemi değil, stratejik bir üretim girdisi olduğunu belirtti. “Artık su kıtlığı gelecek değil, bugünün gerçeği” diyen Telseren, sanayicilere çağrısını şöyle yineledi:

“Sanayi üretiminin sürdürülebilir olması, kaynakların verimli kullanımıyla mümkün. Yeşil OSB modeliyle su yönetiminde örnek olmak istiyoruz. Büyümek kadar, kaynakları koruyarak büyümek de hedefimiz olmalı.”