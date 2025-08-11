Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, alanında yetkin öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmeye devam ediyor. Fakülte, sahip olduğu donanımlı altyapı, akademik kadro ve uluslararası iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Eğitim altyapısı yenilenerek modernleştirildi

EÜ Eğitim Fakültesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmiş lisans programlarıyla eğitim kalitesini tescilledi. Fakülte bünyesinde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri yer alıyor.

Fakülte sosyal yaşam olanaklarıyla fark yaratıyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yapılan yatırımlar sayesinde Eğitim Fakültesi, yenilenen derslikleri, laboratuvarları, teknoloji sınıfları, atölyeleri, müzik ve drama odalarıyla öğrencilere çağdaş bir eğitim ortamı sunuyor. 34 derslik, 7 laboratuvar, 8 atölye, 2 seminer salonu, 4 kulüp odası, sanat galerisi ve okuma-kültür salonu gibi alanlarla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlanıyor.

Uluslararası programlarla global deneyim sunuluyor

Fakülte öğrencileri; Erasmus+, Orhun, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programları sayesinde yurt dışında eğitim alma ve farklı kültürleri tanıma fırsatına sahip oluyor. Öğrenciler, Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde hem eğitim alabiliyor hem de staj yapabiliyor.

Yüksek lisans ve doktora imkânları sağlanıyor

Fakülte, lisans eğitiminin yanı sıra Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 10 tezli yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans ve 4 doktora programı yürütüyor. Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi sertifika programıyla mezunlara öğretmenlik alanında ek yetkinlik kazandırılıyor.

Akademik gelişim, kişisel gelişimle destekleniyor

EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin, fakültenin yalnızca akademik bilgi değil; entelektüel, sosyal ve kültürel anlamda da donanımlı bireyler yetiştirme hedefinde olduğunu vurguladı. Beytekin, öğrencilere sunulan olanakların onları gelecekte eğitim camiasında fark yaratan bireyler haline getirdiğini belirtti.

Yeni dönemde tercih edecek adaylara kapılar açık

Eğitim Fakültesi, akredite programları ve sunduğu imkânlarla yeni dönemde öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık mesleğine gönül veren aday öğrencileri bekliyor. Fakülte, hem Türkiye’nin eğitim ihtiyacına cevap veriyor hem de uluslararası düzeyde eğitimde kaliteyi sürdürüyor.