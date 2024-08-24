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İzmir'de saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanan H.A., Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda, H.A.'nın sürekli adres değiştirdiği ve farklı isimlere düzenlenmiş kimlikler kullandığı tespit edildi. H.A.'nın 29 suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa 'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle 366 bin TL dolandıran H.A., İzmir'de sahte kimlik lerle yakalandı .

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