Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı operasyon başlattı.

Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde, iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, kavga sırasında tabanca ile A.İ. (49) adlı şahsı yaraladı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı vatandaş çevredekiler tarafından hızla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmazken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir operasyon başlatarak saldırganın izini sürmeye devam ediyor.