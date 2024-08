God of War ve Uncharted gibi ünlü serilerin yapımcısı olan Santa Monica Studios, God of War Ragnarök sonrası yepyeni bir oyun serisi geliştirmek için kolları sıvadı. Şirketin yöneticilerinden Glauco Longhi'nin LinkedIn paylaşımları, stüdyonun yeni projeler üzerinde çalıştığını ve farklı projeleri incelediğini gösteriyor.

Yeni proje üzerine açıklamalar

Santa Monica Studios'un yöneticisi Glauco Longhi, yaptığı LinkedIn paylaşımında, God of War (2018) ve God of War Ragnarök sonrasında yeni fikirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Longhi, stüdyonun Striking Distance ve Unknown Worlds gibi diğer Sony stüdyolarıyla işbirliği yapabileceğinin altını çizdi. Bu açıklamalar, yeni projenin, God of War serisinden sonra stüdyonun ilk büyük yapımı olacağını gösteriyor.

Longhi, yeni serinin derin bir hikaye anlatımı sunacağını belirtti. Kratos karakterinin oluşumunda önemli bir rol oynayan Longhi, bu yeni serinin de karakter odaklı ve sinematik bir deneyim sunabileceğini ima etti. Ancak, şu an için projenin fikir aşamasında olduğunu ve resmi olarak duyurulmadığını belirtmek gerekiyor.

God of War Ragnarök ve gelecek planları

God of War Ragnarök, Eylül ayında PC platformuna çıkış yapacak. Bu çıkış, Spider-Man, Horizon Zero Dawn ve Ghost of Tsushima gibi diğer popüler Sony oyunlarının izinden gidecek. Bu durum, Santa Monica Studios'un yeni oyun serisi için beklentileri artırıyor.