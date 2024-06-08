İSTANBUL (AA) - DP World Yarımca ve Deniz Yaşamı Koruma Derneği iş birliğiyle, mercan resiflerinin korunması ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği adına başlatılan "Sarı Mercanların Korunması Projesi" başarıyla yürütülüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, deniz altına 400'den fazla mercan dikildi ve bu mercanların yüzde 75'inin yeni habitatlarına başarılı bir şekilde uyum sağladığı belirlendi.



Ekim işleminin ardından yaklaşık 2 kat büyüyen mercanların üremeye başlayarak koloniler oluşturduğu gözlemlenirken ekim yapılan alanda biyoçeşitliliğin belirgin bir şekilde arttığı görüldü.

DP World Yarımca, önceki yıllarda müsilaj ve diğer çevre faktörleri sebebiyle biyoçeşitliliği risk altında olan Marmara Denizi'ni korumak, mevcut tehlikeleri üzerine yoğunlaşıp, biyoçeşitliliği zenginleştirmek amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor.

Marmara Denizi'nde canlı yaşamını koruyabilmek ve daha da iyileştirmek için su altındaki yaşamın anahtarı olan mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliği ile 2021 yılında "Sarı Mercanların Korunması Projesi" hayata geçirildi.

"Sarı Mercanların Korunması Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, mercanlar yeni habitatlarında neredeyse iki kat büyüyerek çevrelerinde farklı deniz canlı türlerinin görülmesine neden oldu. Bu durum, deniz ekosisteminin sağlığının ve canlılığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

DP World Yarımca, mercanların gelişimlerini ve biyoçeşitlilikteki değişimleri denizin 30 metre altına yerleştirilen kameralarla 7 gün 24 saat canlı olarak izleyip, kayıt altına alıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen dalışlar sayesinde, mercan resiflerinin sağlığı ve gelişimi sürekli olarak gözlem altında tutuluyor.

- " Proje, DP World Yarımca olarak Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini koruma ve zenginleştirme çabalarımızın en önemli adımlarından"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kris Adams Projenin Marmara Denizi için oldukça önemli olduğunu aktararak, "Sarı Mercanların Korunması Projesi, DP World Yarımca olarak Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini koruma ve zenginleştirme çabalarımızın en önemli adımlarından biridir." açıklamasında bulundu.

Adams, İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile birlikte yürüttükleri bu projede, ektikleri mercanların büyük bir uyum oranı yakaladığını vurgulayarak, "Bu başarı, deniz ekosisteminin sağlığını ve sürdürülebilirliğini desteklemek adına attığımız adımların doğruluğunu göstermektedir. Proje sayesinde, mercanların neredeyse iki kat büyüyerek üremeye başladığını ve çevrelerinde farklı deniz canlı türlerinin görülmeye başladığını gözlemlemek, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtıdır. DP World Yarımca olarak, deniz yaşamını koruma ve biyoçeşitliliği artırma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Deniz Yaşamı Koruma Derneği yöneticilerinden Engin Hınçer de Projeyle ilgili önemli aşamaların kaydedildiğini aktararak soludukları oksijenin üçte ikisinin denizlerden geldiğini ve bu oksijen kaynağının en büyük etkenlerinden birinin de mercanlar olduğunu belirtti.

Hınçer, "İstanbul Yassıada'da yaşanan kirlenmeyi, küresel ısınma ve aşırı avcılık nedeniyle zarar gören mercanları fark ettik. Bu mercanları, insan ve avcılık baskısının daha az olduğu Tavşan Adası'na nakletmeye karar verdik ve bu nakillerde yüzde 75 oranında uyum başarısı elde ettik. Bu, çok önemli bir başarıdır. Yıl boyunca takibini yapıyoruz ve gözlemlediğimiz noktalarda var olan tür sayısında artış, yeni türlerin bölgeye gelişi ve yakınlarda bulunan başka bir mercan kolonisiyle çiftleşme ve üreme gözlemledik. Bu bizim için oldukça kıymetli." değerlendirmelerinde bulundu.