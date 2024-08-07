Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün merkezi olarak bilinen Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm üreticileri yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıyor. Üzüm üreticileri, emek verdikleri bu değerli meyveyi en iyi fiyata satabilmek için sürekli bir çaba içinde.

Sarıgöl’de, 113 bin dekarlık alanda yetiştirilen üzümler, kış aylarında bile hasat edilerek sofralara tat katıyor. Özellikle Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, örtü altı yöntemleriyle hasat süresi aralık ayının sonuna kadar uzatılıyor. Üreticiler, bağlardaki işlerini sabah ezanıyla başlatıp, öğlen sıcaklarına kadar sürdürüyor. İşçiler, güneş yanıkları oluşan üzümleri temizleyip, kalite standartlarına uygun olanları seçerek hem iç hem de dış pazarlara gönderiyor.

Sarıgöl'deki üreticiler, kış aylarında bağlarını yeni sezona hazırlarken, üzüm yaprakları da ek gelir sağlıyor. Ancak yüksek girdi maliyetleri nedeniyle, üreticiler üzüm fiyatlarının maliyetlerini karşılayacak seviyede olması gerektiğini belirtiyor. Üzümle geçimini sağlayan Sarıgöllüler, kaliteli ürünleriyle hem kendi ekonomilerine hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor.