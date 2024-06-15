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Konserin sonunda Nallar, Eypio ve Koç'a kiraz ile çiçek verdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

Programda ilk olarak Eypio sahne aldı. Daha sonra sanatçı Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte Eypio ve Koç konser verdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı.

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