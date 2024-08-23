Uçak, gemi ve su altı müzesi noktaları belirlendi

Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan İbrice Limanı açıklarında, denizin altında bulunan uçak, gemi ve su altı tarihi müzenin yerlerini belirlemek için özel olarak tasarlanmış şamandıralar denize bırakıldı. Bu adım, dalış tutkunlarına bölgedeki önemli noktaları kolayca bulma imkânı sağlarken, aynı zamanda su altı turizmini daha organize bir hale getirecek.

Keşan Kaymakamı ve Başkan Özcan çalışmaları inceledi

Dalgıçların desteğiyle gerçekleştirilen bu çalışmaları yerinde inceleyen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı, aynı zamanda Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) Başkanı olan Opr. Dr. Mehmet Özcan, Saros Körfezi'nin su altı zenginliklerini keşfetmek isteyen herkesi bu eşsiz bölgeye davet etti. Yılmaz ve Özcan, bölgenin dalış turizmi açısından giderek artan önemine dikkat çekerek, bu çalışmaların Saros’un uluslararası tanınırlığını artıracağını vurguladı.

Saros'un su altı güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Şamandıraların yerleştirilmesiyle, Saros Körfezi'nde dalış yapacak olan ziyaretçiler, su altı müzesini, batık uçak ve gemiyi güvenle keşfetme fırsatına sahip olacaklar. Bu çalışma, bölgenin dalış turizmine katkı sağlamasının yanı sıra, Saros Körfezi'nin zengin su altı tarihi ve ekosistemini korumak adına da büyük bir adım olarak görülüyor.