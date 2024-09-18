Saruhanlı Belediyesi’nin düzenlediği 17. Altın Üzüm ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve resmi açılış töreniyle başladı. Festivalde halk oyunları, konserler ve çeşitli etkinlikler yer alıyor.

Üzüm ve kültürel zenginlik kutlanıyor

Saruhanlı’nın başlıca geçim kaynağı olan üzümün tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen "Altın Üzüm ve Kültür Festivali" bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Festival, İstasyon Meydanı’ndan çarşı merkezine kadar süren kortej yürüyüşü ile açıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yürüyüşe, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Üzüm, ilçemizin gurur kaynağıdır"

Festivalin açılış töreninde konuşan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Saruhanlı'nın üzüm üretimindeki önemine değindi. "Üzüm, Saruhanlı’nın sembolüdür. Sultaniye üzümlerimiz dünya pazarlarına sunuluyor, bu festivalle de üreticilerimizin emeğini onurlandırıyoruz" dedi. İlçenin bereketli topraklarının ve kültürel mirasının festivalin temel taşı olduğunu belirtti.

Halk oyunları ve ödüller

Başkan Cıllı'nın konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Festivalde ayrıca, düzenlenen kuru üzüm yarışmasında dereceye giren çiftçilere ödülleri takdim edildi. Program, hediyelik eşya stantlarının açılışı ve sergi gezisiyle devam etti.

Çocuk şenliği ve konserler

Protokol üyeleri festival kapsamında ilçede kurulan çocuk şenliğini ziyaret etti. Festival etkinlikleri Bilal Sones, Ece Mumay ve Sefo gibi ünlü sanatçıların 20-22 Eylül tarihlerinde vereceği konserlerle devam edecek.