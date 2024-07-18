Son dönemde otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, vatandaşlar uygun fiyatlı elektrikli araçlara ilgi gösteriyor. Regal Raptor'un Türkiye'de sunulan çeşitli elektrikli otomobil modelleri, 150 bin TL gibi erişilebilir bir fiyatla tüketicilere sunuluyor.

Son yıllarda petrol fiyatlarındaki artış ve vergi düzenlemeleri gibi sebeplerle otomobil fiyatları sürekli olarak yükselirken, elektrikli araçlar alternatif çözüm olarak ön plana çıkıyor. Regal Raptor'un Türkiye'de satışa sunduğu elektrikli otomobiller, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Regal Raptor'un elektrikli araç portföyü, çeşitli ihtiyaçları karşılayacak geniş bir yelpazeye sahip. K4, K5 Long, K5 Pro, K5 Van gibi farklı modeller, 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu modeller, hem şehir içi kullanımı hem de uzun yolculuklar için farklı özelliklere sahip olarak tüketicilere seçenek sunuyor.

K4 150 bin TL

K4 150 bin TL

K5 Van 205 bin TL

K5 Pro 199 bin 500 TL

M1 450 bin TL