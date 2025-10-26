Sosyal medyada “savcılara doğrudan mal varlığına el koyma yetkisi verildi” iddialarının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Merkez, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek teknik düzeyde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Savcılara el koyma yetkisi iddiası gündemde
Sosyal medyada son günlerde savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği yönünde iddialar gündeme geldi. Kısa sürede yayılan paylaşımların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) devreye girdi.
Merkez, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bazı basın ve sosyal medya mecralarında ‘savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği’ yönünde gerçek dışı iddialar paylaşıldığı, bu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı tespit edilmiştir.”
Açıklamada ayrıca, yasama yetkisinin yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ait olduğuna dikkat çekildi.
“Teknik çalışmalar yürütülüyor”
Merkez, açıklamasında konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda teknik düzeyde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Ancak nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla, ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin henüz bağlayıcı bir niteliği bulunmamaktadır.”
“Doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere inanmayın”
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşlara manipülatif içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
“Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.”