Sosyal medyada “savcılara doğrudan mal varlığına el koyma yetkisi verildi” iddialarının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Merkez, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek teknik düzeyde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sosyal medyada son günlerde savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği yönünde iddialar gündeme geldi. Kısa sürede yayılan paylaşımların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) devreye girdi.

Merkez, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Açıklamada ayrıca, yasama yetkisinin yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ait olduğuna dikkat çekildi.

Merkez, açıklamasında konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda teknik düzeyde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Ancak nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla, ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin henüz bağlayıcı bir niteliği bulunmamaktadır.”