Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Türkiye’nin savunma sanayii alanında yeni ve kritik adımlar atmasını gündeme getirecek. Toplantı, son olarak ocak ayında yapılan toplantının ardından yaklaşık yedi ay sonra tekrar düzenleniyor.

Son 15 yılda savunma sanayiinde önemli ilerlemeler kaydeden Türkiye, uluslararası arenada dikkat çekici başarılara imza atıyor. Savunma sanayiinde yapılan yatırımlar ve projeler, Türkiye’nin ihracat gelirlerinde de rekor kırmasına yol açtı. 2023 yılında 185 ülkeye 230 farklı kalemde savunma sanayi ürünü ihraç eden Türkiye, 5.5 milyar dolar gelir elde etti. 2024 yılının sonunda bu rakamın 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İhracat rakamlarda rekor

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii, 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı. Mayıs ayında yapılan 876 milyon dolarlık ihracat, yılın en yüksek rakamı olarak kaydedildi. 2024 yılının ilk beş ayında gerçekleştirilen ihracat rakamları şu şekilde:

Ocak: 330 milyon 244 bin dolar

Şubat: 301 milyon 661 bin dolar

Mart: 358 milyon 293 bin dolar

Nisan: 350 milyon 578 bin dolar

Mayıs: 876 milyon dolar

Toplantının gündeminde, yerli ve milli ürünlerin artışı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesi üzerine yapılacak yeni stratejiler yer alacak. Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısını ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bu toplantı, sektördeki gelişmelerin ve gelecekteki projelerin belirleyici bir aşamasını oluşturacak.