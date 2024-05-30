Şebnem Kısaparmak, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Müzisyen, şair, besteci ve şarkı sözü yazarı olan Şebnem Kısaparmak, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Müzisyen Fatih Kısaparmak ile evlidir.

Eğitim ve Kariyer

Lise yıllarında TRT Ankara Radyosu TSM Gençlik Korosunda müzik eğitimi alan Şebnem Kısaparmak, Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenimine devam ederken TRT'nin spikerlik sınavını kazanarak kurumda kadrolu spiker olarak çalışmaya başlamıştır. TRT'nin farklı birimlerinde ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda görev yapmıştır.

Evlenmesinin ardından TRT'den ve Ankara'dan ayrılan Şebnem Kısaparmak, eşinin müzik kariyerine destek olmak amacıyla şarkı sözleri yazmaya ve beste yapmaya başlamıştır. Ayrıca Kanal 6 ve Kanal 7 televizyonlarında haber spikeri olarak çalışmıştır.

Albümleri ve Şiir Kitapları

Şebnem Kısaparmak'ın müzik kariyerinde "Bir Şiir'di Yokluğun" (2001) ve "Yıldız Gibi, Hüzzam Sevda" (2003) adlı albümleri bulunmaktadır. Popüler şarkıları arasında "Gurbet Gelini", "Seni Seviyorum", "Bu Bayram Da Gelemedim Anne", "Asker Mektubu", "Keşkeleri Çıkardım Hayatımdan", "Kal Biraz Daha", "Ben Almancı Değilim", "Hayat Bana Yalan Söyledi", "Devran Böyle Giderse" gibi eserler yer almaktadır.

Ayrıca Şebnem Kısaparmak'ın "Keşkeleri Çıkardım Hayatımdan" (2003) adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.