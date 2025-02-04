Ünlü oyuncu Seda Bakan, son dönemdeki projeleri ve özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ederken, bu kez katıldığı bir etkinlikle gündeme geldi. Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Bakan, bir içecek markasının davetini kabul etti ve etkinlikten fotoğraflar paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Ancak bu etkinlik, ünlü ismin sosyal medya hesabında beklemediği tepkilere yol açtı.

İsrail destekleyen markaya tepki

Seda Bakan’ın katıldığı içecek markası, İsrail’i desteklemesi ile biliniyor. Bu durum, özellikle Bakan’ın takipçileri arasında büyük bir tartışma başlattı. Sosyal medyada, Bakan’ın markanın etkinliğine katılmasını eleştiren takipçilerinden bazıları, "Anne olarak size hiç yakışmadı, zulmedenlerle beraber olmak çok üzücü" şeklinde yorumlarda bulundu.

Takipçilerinden "Takipten çıkıyorum" tepkisi

Etkinlik paylaşımları üzerine Bakan’a yapılan tepkiler çığ gibi büyüdü. Takipçileri, ünlü oyuncunun bu markanın reklamını yapmasını "çok şaşırdım" şeklinde eleştirerek, "Maalesef takipten çıkıyorum" diyerek sosyal medyada itirazlarını dile getirdi. Bakan’ın, bu tepkilere nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.