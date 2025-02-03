21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, ülke çapında büyük bir üzüntüye neden oldu. Facia sonucu 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti. Yarı yıl tatilinde meydana gelen trajedi, ailelerin ve tüm Türkiye’nin hafızasına kazındı.

"Aileler ve çocuklar için kahroluyorum"

Ünlü oyuncu Seda Bakan, okulların açılmasıyla birlikte yaşanan acıyı bir kez daha hatırlatarak sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

“Okullar açılıyor... Ben, otel yangınındaki aileler ve çocuklar için kahroluyorum. Allah, yakınlarını kaybeden herkese sabır versin. Gerçekten kendimize gelemiyoruz...”

Yangının ardından acı dinmiyor!

Otel yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, kayıpların ardından duyulan derin üzüntü her geçen gün daha da büyüyor. Seda Bakan’ın paylaşımı, yangın faciasının toplumda yarattığı derin etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.