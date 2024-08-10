SEDDK, Gri Sigorta AŞ'ye yönelik daha önce uygulanan tedbirlerin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi tarafından verilen kararla tekrar yürürlüğe girdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, 19 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan tedbirlerden sadece şirket yönetim kurulunun görevden alınmasına dair olanlar durdurulmuştu. Ancak, şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulması, sigortacılık portföyünün Güvence Hesabı’na devredilmesi ve malvarlığı blokajı gibi diğer tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyordu.

İtiraz ve mahkeme kararı

SEDDK’nın açıklamasında, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının, gerekli hukuki koşulların sağlanmaması ve hukuka aykırılık gerekçesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi tarafından kaldırıldığı belirtildi. Bu karar neticesinde, izinsiz olarak şirketin hisselerini devralan hissedar tarafından atanan yönetim kurulu geçersiz sayıldı ve SEDDK tarafından daha önce alınan yönetim kurulu tedbirleri yeniden yürürlüğe girdi.

Hassas denetim

SEDDK, ayrıca izinsiz hissedara yönelik alınan ilave tedbirlerin yanı sıra, denetim faaliyetleri kapsamında tespit edilen suçlar ve mevzuata aykırı işlemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer idari makamlar nezdinde başlatılan süreçlerin titizlikle takip edildiğini vurguladı.