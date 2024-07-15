İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Tire ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma törenleri gerçekleştirildi.
Seferihisar ilçesindeki şehitlikteki programa Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve ilgililer katıldı.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yapan Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu Müdürü Ümit Atacan, hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
Ku'ran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek kabirlere çiçek bırakıldı.
Etkinlikler çerçevesinde Ulu Cami'de mevlit okutuldu ve lokma dağıtıldı.
Tire ilçesinde ise Asri Kabristanlıktaki şehitlikte anma töreni düzenlendi.
Törene Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.