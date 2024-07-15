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Törene Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Tire ilçesinde ise Asri Kabristanlıktaki şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Ulu Cami'de mevlit okutuldu ve lokma dağıtıldı.

Gümülcine'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Gümülcine'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yapan Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu Müdürü Ümit Atacan, hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seferihisar ilçesindeki şehitlikteki programa Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve ilgililer katıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Tire ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma törenleri gerçekleştirildi.

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