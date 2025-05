Seferihisar'ın mavi bayraklı Sığacık Akkum Plajı'nda düzenlenen “Mavi Yeşil Seferihisar Turizm ve Çevre Şenliği” coşkuyla kutlandı. Seferihisar Belediyesi ile Seferihisar Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen şenlikte, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir turizm ön plana çıktı.

Etkinlik, açılış konuşmaları ve saygı duruşunun ardından, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Çevre bilincine dikkat çekilen etkinlikte “Çevre Muhafızları Projesi” tanıtıldı. İlerleyen saatlerde ise, plajda tango dans gösterisi, halk oyunları ve Rebeteos dans grubunun performansı sergilendi.

“Teos Kentinde Yaşam” temalı görsel sunumun ardından Şef Günay Cambaz’ın sunumuyla Teos Ekmeği tadımı ve yöresel lezzetlerin ikramıyla devam eden programa çok sayıda vatandaş ve STK’lar katıldı.

Akkum Plajı, Seferihisar turizmine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

“Seferihisar’ı birlikte daha da güzel günlere taşıyalım”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, turizmin ilçe ekonomisine olan katkısına dikkat çekerek, “Bugün burada, doğasıyla, deniziyle, tarihiyle bize her zaman güzellikler sunan Seferihisar’da, “Mavi Yeşil Seferihisar Turizm ve Çevre Şenliği”nde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Seferihisar, 12 mavi bayraklı plajıyla İzmir’de bu unvana en çok sahip olan ilçe. Her koyu her plajı ayrı güzel. Fakat bu güzellikleri korumak hepimizin elinde. Temiz tutmak, gelecek kuşaklara da aktarmak bizim sorumluluğumuz. Bugünkü etkinlik tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Hem çevreye duyarlı bir yaşamı teşvik ediyoruz hem de Seferihisar’ın doğal ve kültürel değerlerini birlikte yaşatıyoruz.

Aramızda bugün birçok öğrencimiz de var. Onlarla bir arada olmak, geleceğe dair umutlarımızı tazeliyor. Çünkü çevresine duyarlı nesiller yetiştirmek en büyük görevimiz. Bu vesileyle, Seferihisar Kent Konseyi’ne ve Başkan Sevil Ege’ye, Seferihisar’a sahip çıkmak için gösterdikleri emek ve katkılar için yürekten teşekkür ediyorum.

Bugünkü etkinliğe renk katan, dans gösterileriyle ve sunumlarıyla bizlerle olan herkese, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin katkısıyla bu şenlik daha da anlamlı hale geldi. Dilerim ki plajlarımızın temizliği, doğamızın güzelliği hep böyle kalsın. Ve Seferihisar’ı birlikte daha da güzel günlere taşıyalım." ifadelerinde bulundu.

Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Sevil Ege ise yaptığı açıklamada "Kendini değil, kentini düşünen başkan olmalıyız. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatanımıza aşığız. Bizler gönüllüyüz, ülkemiz için hiçbir menfaatimiz olmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hep beraber gelecek nesillere güzel dünya bırakalım" diye konuştu.