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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce yolu kesildi; aracı yakılarak kaçırılıp, daha sonra da şehit edildi.



Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ile şehit öğretmen Yılmaz’ın üniversite hocası Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kolomuç katıldı. Duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.



‘ELİF’ GİBİ DİMDİK BİR ÖĞRENCİMİZDİ’



Doç. Dr. Ali Kolomuç, şehit Necmettin Yılmaz’ın yanlışa karşı dimdik ayakta duran bir öğrencisi olduğunu belirterek, “Şehit Necmettin öğretmeni ziyaret için Artvin'den geldik. Şehit Necmettin öğretmenimiz, ‘Elif’ gibi dimdik bir öğrencimizdi. Yanlışa karşı her zaman dimdik ayaktaydı. PKK onu, o olayın olduğu zamanda benim düşüncem o zamanlarda şehit Necmettin onlara başkaldırdığı için büyük bir ihtimalle şehit edildi. Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.



‘İYİ Kİ BU MİLLETİN BİR EVLADIYIZ’



Şehidin babası Hamit Yılmaz ise “Şehit oğlumun kabri başından tüm öğretmenlerimizin günü kutlar, nice yarınlar dilerim. Bu uğurda şehadet şerbeti içen tüm öğretmenlerimize de Allah’tan gani gani rahmet dilerim. Bu savaş yeni başlamadı, 1071’den beri ülkemiz içinde savaş veriyoruz. Allah devletimizi, milletimizi muzaffer etsin. Tüm milletimize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki bu milletin bir evladıyız” diye konuştu.



‘BU TOPRAKLAR HAİNLERE TESLİM EDİLMEYECEK’



Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan da tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, “Bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak buralara geldi. Bu topraklar kıymetini, şehit kanlarından alıyor. Bu topraklarda ne Necmettin Yılmazlar ne de Aybüke öğretmenler bitecek. Asla bu topraklar hainlere, terör örgütlerine teslim edilmeyecek” ifadelerini kullandı.