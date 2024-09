Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan şüphelinin kaçması sonucu yaşanan arbede sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Yılmaz’ın dayısı Mustafa Yaman, yeğeninin çocukluğundan beri şehit olmak istediğini ve vatanına olan sevgisini her fırsatta dile getirdiğini açıkladı.

"O bizim her şeyimizdi"

Şehit Yılmaz’ın Sivas’ta yaşayan dayısı Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yeğenimi değil, ciğerimi kaybettim” diyerek derin bir acı duyduğunu ifade etti. Çocukken Yılmaz’ın polislik mesleğini seçmeyi ve şehit olmak istediğini sıkça söylediğini aktaran Yaman, “O bizim her şeyimizdi, vatanını seven bir evlattı. Annesine ve bana her zaman polis olmayı istediğini söylerdi. Annesi 'Oğlum yok ki şehit olsun' derdi. Şeyma ise 'Ben varım anne, ben şehit olacağım, sen de şehit annesi olacaksın' derdi” şeklinde duygusal ifadelerde bulundu.

Son görüşmelerinde kedisi için plan yapmış

Yaman, Yılmaz’ın işini severek yaptığını dile getirerek, en son bir hafta önce görüştüklerini belirtti. “Kedime iyi bak, onu alacağım” diyerek kedisini almak için geri döneceğini söyleyen Yılmaz’ın, izin alıp kedisini almak için geleceği günün sabahında şehit olduğu ifade edildi.

Olay

Dudullu Polis Merkezi’nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre G., 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, karakoldan kaçmayı başardı. Şüpheliyi yakalamak için peşine düşen polis memurları Şeyda Yılmaz ve K.H.S., kısa süreli bir kovalamacanın ardından şüpheliyi yakalamayı başardı. Ancak bu esnada arbede yaşandı. Yunus Emre G, polislerin silahını alarak çevreye ateş açtı ve bu sırada Şeyda Yılmaz şehit oldu. Olayda ayrıca, K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G. (43) de yaralandı.