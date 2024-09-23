İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz (27), memleketi Sivas’ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakaladığı sırada çıkan arbedede saldırıya uğrayan Yılmaz’ın cenazesi, İstanbul’da gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla Sivas’a getirildi.

Cenazeye protokol üyeleri katıldı

Baba evinde helallik alınmasının ardından, Yılmaz için ikindi namazına müteakip Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Törene, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay gibi birçok protokol üyesi katıldı. Ayrıca, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş da törende yer aldı.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı öncesinde, şehidin eşi ve babası el ele tutuşarak birbirlerine destek oldular. Duygusal anların yaşandığı törende, Şeyda Yılmaz’ın eşi tabutunu öperek ona veda etti. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği’ne defnedildi.