Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay Esnafla Buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hafta sonu ilçe çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi ve belediyenin bu konularla ilgili çözüm çalışmalarına hız vereceğini açıkladı.

Başkan Durbay esnafın taleplerini dinledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hafta sonu gerçekleştirdiği çarşı ziyaretinde esnafla birebir görüşmeler yaparak, onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Ziyaret esnasında Başkan Durbay'a, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Vatandaşlar ve esnaf tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Durbay, yerel yönetim olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Durbay, "Vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini dinlemek ve onlara çözüm üretmek bizim için birincil önceliktir. Şehzadeler halkı bizim için çok kıymetli" diyerek, esnafın sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Gençlerin için yeni projeler

Ziyaret sırasında Başkan Durbay, çarşıda karşılaştığı gençler ve çocuklarla da yakından ilgilendi. Gençlerin spor alanlarının artırılması ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi gibi taleplerine sıcak bakan Durbay, bu konularda belediyenin projeler geliştirdiğini ve yakın zamanda hayata geçireceklerini duyurdu.

Çocukların geleceğine yapılan yatırımın önemine değinen Başkan Durbay, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için sürekli olarak yeni projeler üretiyoruz. Onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Esnaf ve vatandaşlardan teşekkür

Başkan Gülşah Durbay’ın çarşı ziyareti, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Esnaf, Başkan Durbay’ın sahada aktif bir şekilde bulunmasından ve sorunlara duyarlı yaklaşmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar ise yerel yönetim ile kurulan bu yakın diyalogun, sorunların çözümü için önemli bir adım olduğunu belirttiler.