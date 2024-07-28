Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kadın istihdamını artırmak amacıyla önemli bir girişim başlattı. Belediye, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 25 kadını süpürgeci olarak işe alacak. Başkan Durbay, bu adımla hem temizlik sorununu çözmeyi hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve ekonomik olarak güçlenmesi benim önceliklerim arasında. Bu uygulama, sadece temizlik alanında değil, aynı zamanda kadınların genel olarak iş gücüne daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor," dedi Durbay.

Hizmet kalitesi artırılacak

Başkan Durbay, Şehzadeler Belediyesi olarak toplumsal eşitliği sağlamak ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Yeni personel alımlarıyla birlikte temizlik hizmetlerinin kalitesinin artacağını belirten Durbay, "Şehzadelerimizi temiz ve düzenli bir şekilde tutmak, halkımızın hak ettiği bir hizmettir. Bu konuda her zaman halkımızın yanında olacağız ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız," diye ekledi.