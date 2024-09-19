Şehzadeler Belediyesi tarafından organize edilen Kadınlar Matinesi, tarihi Kurşunlu Han'da Manisalı kadınların coşkuyla katıldığı bir etkinlikte buluştu. Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kadınlar hem eğlendi hem de sosyal hayatın içinde daha fazla yer almanın keyfini yaşadı.

Kadınlara özel bir akşam

Etkinlik, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın kadınlara yönelik anlamlı konuşmasıyla başladı. Durbay, kadınların sosyalleşmesi ve eğlenmesi amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, bir kadın belediye başkanı olarak sizlerle hem ağlayıp hem de eğleneceğimizi söyledik. Bu geceyi, yıllarca zorluklara göğüs geren kadınlarımıza bir nefes ve güzel bir anı olarak hediye etmek istedik" diye konuştu.

Sadoşum Sadoş’un enerjik performansı

Tarihi atmosferde düzenlenen etkinlikte, yerel sanatçı Sadoşum Sadoş sahne aldı. Türk müziğinin sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, kadınların büyük beğenisini kazandı. Konuklar, şarkılara eşlik ederek dans etti, keyifli anlar yaşadı.

"Kadınlar daha iyisini hak ediyor"

Kadınların sosyalleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Durbay, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasını hedeflediklerini söyledi. "Göreve geldiğimizden beri kadınların iş hayatına katılmasını desteklemek için çalışıyoruz. Fatih Kreşi'nin kapasitesini iki katına çıkardık, şimdi Nurlupınar’da yeni bir kreş inşa ediyoruz. Ama yetmez! Biz kadınlar daha iyisini hak ediyoruz. Eşitliği sağlamak için durmayacağız" dedi.

Sosyal hayatın içinde daha fazla kadın

Başkan Durbay, Şehzadeler’de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına önem verdiklerini ve bu konuda büyük adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Durbay, "Şehzadeler Belediyesi'ni bir kadın yönetiyor ve bu sayede kadınlar daha güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Bu kentte kadınlar sokaklarda daha rahat dolaşacak, iş hayatına daha fazla katılacak. Hep birlikte eşitliği sağlayana kadar çalışacağız" diye ekledi.

Tarihi Kurşunlu Han’da unutulmaz bir gece

Kadınlar Matinesi’nde, katılımcılara özenle hazırlanan ikramlar sunuldu. Etkinlik boyunca konuklar tarihi atmosferde müziğin ve lezzetli ikramların tadını çıkarırken, etkinlik fotoğraf çekimleri ve neşeli anlarla sona erdi. Kadınlar, bu özel gecede hem eğlendi hem de Başkan Gülşah Durbay’ın kararlı mesajlarını dinleyerek moral buldu.