Şehzadeler Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısında önemli bir karara imza attı. Çeşme Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması kararı, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın başkanlığında gerçekleşen toplantı, şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıda, gündemdeki 18 madde görüşülerek karara bağlandı. En dikkat çeken gündem maddesi ise Çeşme Belediyesi ile kurulacak kardeş kent ilişkisi oldu.

Başkan Gülşah Durbay, bu işbirliğinin her iki şehir için de büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bu işbirliği sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik projelerle şehirlerimizin potansiyelini daha da artıracağız," dedi. Ayrıca, kardeş kent ilişkisiyle belediyeler arası dayanışmanın güçleneceğini ve halkın bu işbirliğinden büyük fayda göreceğini ifade etti.

Meclis üyeleri de bu öneriyi oybirliğiyle kabul ederek, Şehzadeler Belediyesi’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm alanlarında işbirliği yapabilmesi adına önemli bir adım attı. Toplantının sonunda, meclisin ikinci oturumunun 14 Ekim’de saat 18:00’de yapılacağı duyuruldu.