Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehzadelerpark’ta düzenlenen etkinlik, Manisalı çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda çocuklar, kendileri için hazırlanan aktivitelerde doyasıya eğlendi.

23 Nisan etkinliği coşkuyla gerçekleşti

Etkinlik alanında yüz boyama, resim yapma, çuval yarışı ve oyun atölyeleri gibi pek çok eğlenceli etkinlik yer aldı. Çocuklar, gün boyunca hem eğlendi hem de farklı aktivitelerle eğitici deneyimler yaşadı.

Ailelerin katılımı ve mutlu anlar

Aileler, çocuklarının bayram sevincine ortak olurken, etkinlik boyunca çocuklarının mutluluğuna tanıklık etti. Birçok aile, bu tür organizasyonların çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Başkan Durbay konuşma yaptı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, etkinlikte çocuklarla birlikte bayram coşkusunu yaşadı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Durbay, "Bugün burada, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını Şehzadeler diyarında kutluyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. 23 Nisan’ın ruhuna uygun bir şekilde kutlama yaparak çocuklarımızın neşesini hep birlikte paylaşıyoruz" dedi.