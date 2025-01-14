Şehzadeler Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu üyeleri ve Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştırmak için işbirliği yapma kararı aldı. Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan her iki taraf, engellilere yönelik yapılacak projeleri tartıştı.

Toplantıda çözüm önerileri ve ortak çalışma vurgusu yapıldı

Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu, kentteki engelli yurttaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, bu sorunların çözülmesi adına ortak çalışma önerilerinde bulundu. Belediye meclis üyeleri ise, ilçedeki mevcut engelli dostu projeleri tanıtarak, işbirliğine ve tüm engelli bireylerin yaşamını daha kolay hale getirecek projelere açık olduklarını belirttiler.

Yeni projeler ve işbirlikleri için hedefler belirlendi

Toplantının sonunda, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, Şehzadeler Belediyesi ve Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelli sivil toplum örgütleriyle görüşerek ortak projeler geliştirme kararı aldı.