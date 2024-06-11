Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kurban kesim yerleri titizlikle belirlendi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Canlı Hayvan Borsası yanındaki Et Entegre Tesisleri, Cumartesi Pazarı, Perşembe Pazarı ve Nurlupınar Pazarı'nın olmak üzere toplamda dört ayrı noktada kurban kesiminin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Huzur ve güven öncelikli

Başkan Durbay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve belirlenen kesim yerlerini açıkladıklarını belirtti. Durbay, vatandaşların rahat ve güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Kurallara uyum önemli

Kurban kesim yerlerinde hijyen kurallarına uyulması, çevre temizliğine özen gösterilmesi ve oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi için ekiplerin sürekli olarak sahada olacağını belirten Başkan Durbay, halkın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmesi için tüm birimlerin gerekli denetim ve düzenlemeleri yaptığını ifade etti.

Başkan Durbay, vatandaşlara rahat ve huzurlu bir ortamda aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak, kurban kesimlerinin güvenlik ve düzen içinde gerçekleşeceğini belirtti.