Türkiye’de yaklaşık 30 bin tip 1 diyabet hastası çocuğu ve ailelerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tip 1 diyabetli çocuklar için sürekli glikoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Parmak delmeye son

18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocukların, parmak ucuna iğne batırılarak yapılan geleneksel şeker ölçüm yöntemlerine olan ihtiyacını ortadan kaldıran sensörlü glikoz izlem cihazları artık SGK tarafından karşılanacak. Uzman hekimler tarafından reçete edilen cihazlar, kısa sürede temin edilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce duyurduğu düzenlemenin, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte, çocukların sağlığını koruma ve ailelerin yükünü hafifletme adına önemli bir adım atılmış oldu.

Destek yüzde 45 artırıldı

Bakanlığın paylaştığı diğer detaylara göre:

Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavilerinde SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 oranında artırıldı.

Kemik iliği nakli öncesi kullanılan ilaçların hasta onay kuralı kaldırıldı.

Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlara hastaların daha erken erişimi sağlandı.

Mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 TL ödeme yapılacak.

Bakan Işıkhan’dan mesaj

Bakan Vedat Işıkhan, “Çocuklarımızın sağlığı, huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 diyabet hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum,” ifadelerini kullandı.