Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Ebru Zeynep Altay, şekerin hayatımızdaki yerini sorguluyor.

Şekersiz hayatın felsefesi

Ebru Zeynep Altay, şekerden uzak bir yaşamın mümkün olduğunu savunuyor. Şekersiz bir yaşam, sadece bir hedef olmaktan çıkarak keyifli bir yolculuğa dönüşüyor. İtalyanların “la dolce vita” sözüne atıfta bulunan Altay, hayatı daha keyifli hale getirmenin, şeker isteğini azalttığını belirtiyor.

Şekeri hayatınızdan çıkarmanın ipuçları

Altay, sağlıklı bir yaşam için şu önerilerde bulunuyor:

Yemek Seçimlerinizde Dikkatli Olun: Etiketleri okuyarak, doğal gıdalar tüketin.

Etiketleri okuyarak, doğal gıdalar tüketin. Su Tüketimini Artırın: Şekerli içecekler yerine su içmeyi tercih edin.

Şekerli içecekler yerine su içmeyi tercih edin. Öğünlerinizi Planlayın: Dışarıda yemek yerine, evde sağlıklı alternatifler hazırlayın.

Dışarıda yemek yerine, evde sağlıklı alternatifler hazırlayın. Stresi Yönetmek: Stresli anlarda sağlıksız atıştırmalıklara yönelmek yerine alternatif yollar deneyin.

Stresli anlarda sağlıksız atıştırmalıklara yönelmek yerine alternatif yollar deneyin. Daha Fazla Aktif Olun: Gün içinde hareket etmeyi teşvik eden aktiviteler yaratın.

21 günde şekersizsiniz programı

Altay, “21 Günde Şekersizsiniz” programını 2,5 yıldır sürdürüyor. Programın amacı, katılımcıların beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve gerçek besinlerle tanıştırmak. Bu süreçte, kan şekerini dengelemenin önemini vurguluyor.

Sağlıklı tatlı alternatifleri

Katılımcılar, program sonunda tatlı tüketimlerini dengeleyebiliyor. Altay, sevdiğiniz tatlıların sağlıklı versiyonlarını yapmayı öğrenmenin anahtar olduğunu belirtiyor.

Şeker bağımlılığı ve çözüm yöntemleri

Araştırmalar, şekerin bağımlılık yaratabileceğini gösteriyor. Altay, şeker isteğini azaltmanın yollarından birinin yağ ve proteini birlikte tüketmek olduğunu vurguluyor.

Sonuç

Ebru Zeynep Altay, sağlıklı bir yaşam için farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekiyor. Şekerden uzak durarak, bedenimize iyi veri girmemiz gerektiğinin altını çiziyor.