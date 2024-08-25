Hakkari'nin Kaval köyünde meydana gelen trajik olayda, 17 yaşındaki Abdul Samet Çiftçi, Kaval Şelalesi’nin döküldüğü bölgede suya girerken boğularak hayatını kaybetti. Genç çocuğun sudan çıkarılmasına yönelik acil müdahale çalışmaları tüm çabalara rağmen sonuçsuz kaldı.

Olayın gerçekleştiği anlar

Olay, Abdul Samet Çiftçi’nin ailesiyle birlikte Kaval Şelalesi’nin döküldüğü bölgede eğlenceli bir gün geçirmek üzere bulunduğu sırada yaşandı. Genç, şelalenin altındaki suda yüzmeye başladığı esnada birden kayboldu. Çiftçi’nin suya girdiğini gören çevredeki kişiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Acil müdahale ve kurtarma çalışmaları

hbarın ardından olay yerine hızlı bir şekilde UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, uzun süre süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Çiftçi’yi sudan çıkararak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan Abdul Samet Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından hastane yetkilileri, genç çocuğun boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.