Teknoloji devrimleri, dünyayı daha bağlı ve entegre bir hale getirse de, bu sistemlerin bir çöküşü tüm dünya düzenini etkileyebilir. Türkiye’nin teknoloji alanındaki bağımsızlık hedeflerini her fırsatta dile getiren Selçuk Bayraktar, bu konudaki endişelerini paylaştı ve milli teknoloji hamlesinin gerekliliğini vurguladı.

Selçuk Bayraktar, teknoloji bağımlılığının getirdiği riskleri değerlendirdi

"Tek işletim sistemi, tek arama motoru, birkaç sosyal medya platformu ve alışveriş sitesi... Sadece birinin çökmesi bile dünya genelinde bağlı olan devletlerin kritik altyapısını etkileyebilir," diyen Bayraktar, küresel teknoloji tekellerinin dünya sistemini ne kadar kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Bayraktar, teknolojinin tekelleşmesinin risklerine vurgu yaptı

Bayraktar, yüksek teknolojinin genellikle refahı yayması umuduyla geliştirilmesine rağmen, bazen dünya sistemini kilitleyen bir kırılganlığa neden olabildiğine dikkat çekti. "Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık, toplumlar için vazgeçilmez hale geliyor," şeklinde konuşan Bayraktar, teknolojinin tekelleşmesinin risklerine vurgu yaptı.

"Milli teknoloji hamlesi sadece ülkemizin değil, küresel düzeydeki güvenliğimizin de teminatıdır,”

Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığı vizyonunu destekleyen #MilliTeknolojiHamlesi'nin önemini belirterek, “Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için bu hamleleri yapmak zorundayız. Teknolojinin tüm alanlarında bağımsızlık, sadece ülkemizin değil, küresel düzeydeki güvenliğimizin de teminatıdır,” dedi.

Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı:

Selçuk Bayraktar:



Tek işletim sistemi,

Tek arama motoru,

Bir iki sosyal medya platformu

Birkaç alışveriş sitesi...



Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor.



Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek… pic.twitter.com/jEvW71y4Ca — gdh (@gundemedairhs) July 19, 2024