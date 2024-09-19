Selçuk Polisi, Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Yaratıyor

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirme amacıyla semt tanıtım etkinliği düzenlendi. Ekipler, dolandırıcılık suçlarının önüne geçmek için broşürler dağıtarak, standartla bireysel temas kurdu.

Kimse para veya altın istemez

Emniyet yetkilileri, hiçbir kamu görevlisinin para, altın ya da hesap numarası istemeyeceğini belirterek, bu tür taleplerde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İnternetten alışverişte dikkat

İnternet alışverişlerinde kaparo talep etmeyenlere karşı uyarılarda bulunan polisler, cep telefonlarına gelen "hediye kazandınız" veya "icra takibi başlatıldı" şeklindeki mesajların da dolandırıcılık amaçlandığı vurgulandı.

Vatandaşların, bu tür şüpheli durumlarla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları veya en yakın polis birimine başvuruları gerekliydi. Selçuk polisi, bu tür bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.