Nişan yüzüğünü gösterdiği romantik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gomez, milyonlarca beğeni ve yorum alarak gündem oldu. Ancak bu mutluluk anlarına, yıllardır isimleri yan yana anılan Hailey Bieber’ın beklenmedik hamlesi damga vurdu.

Nişan Fotoğrafına Büyük İlgi

Selena Gomez, Rare Beauty markasıyla kazandığı başarıların ardından şimdi de özel hayatında önemli bir adım atarak evlilik teklifi aldığını duyurdu. Instagram’da nişan yüzüğüyle paylaştığı fotoğraf, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Taylor Swift, Jennifer Aniston ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler fotoğrafın altına yorum yaparak iyi dileklerini iletti. Ancak, Selena Gomez’in eski sevgilisi Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber’ın fotoğrafı beğenmesi, sosyal medyada dikkat çeken bir detay oldu.

Hailey Bieber’dan Tartışmalı Hamle

Selena Gomez ve Justin Bieber’ın uzun yıllar süren ilişkisi 2018’de sona ermiş, kısa bir süre sonra Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlenmişti. Bu geçmiş, Gomez ve Hailey Bieber arasında sık sık karşılaştırmalara ve tartışmalara yol açmıştı. Ancak Hailey’nin, Selena’nın nişan fotoğrafını beğenmesi, sosyal medyada büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Bazı hayranlar bu hareketi bir barış sinyali olarak yorumlarken, bazıları Hailey’nin bu beğeniyi dikkat çekmek için yaptığını savundu. Tartışmalar, iki ünlü isim arasında yıllardır süren gerginliğin tamamen sona erip ermediği sorusunu gündeme taşıdı.

Hayranlar İkiye Bölündü

Hailey Bieber’ın hamlesi, fan grupları arasında farklı yorumlara sebep oldu. Bazı takipçiler, “Bu, geçmişin geride bırakıldığı anlamına geliyor” derken, diğerleri “Hailey, yıllardır kendisini Gomez’in gölgesinden kurtarmaya çalışıyor” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Tüm bu yorumlara rağmen, Selena Gomez cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gomez’in nişan duyurusu ise hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmaya devam ediyor.

Selena Gomez ve Hailey Bieber arasındaki bu beklenmedik sosyal medya etkileşimi, magazin dünyasında yeni bir tartışma başlattı. İlerleyen günlerde taraflardan bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.