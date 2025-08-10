Selendi’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Rüzgar, bazı evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden devirdi. İlçe genelinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından aniden etkisini artıran fırtına, özellikle Kurşunlu Mahallesi’nde hasara yol açtı. Mahalle sakinlerinden Hikmet Topcan’a ait evin çatısı, güçlü rüzgarın etkisiyle uçarak yere düştü. Çatı ile birlikte güneş enerjisi sistemi de zarar gördü.

Topcan ailesi, yaşadıkları korkuyu dile getirirken, “Çatımız uçtu, güneş enerjisi sistemi de yere düştü. Rabbim bu tür afetlerden korusun” dedi.

Fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı bölgelerde su baskınları görüldü ve maddi hasarlar oluştu.