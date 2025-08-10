Tüm Yerel-Sen, yerel yönetimlerde sözleşmeli, taşeron ve kısmi süreli çalışanların sendikal haklarını savunmak için Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürüyor. İzmirli genel sekreter Devrim Onur Erdağ da 81 ildeki ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Tekirdağ ve Kütahya’ya yaptığı ziyaretlerle emekçilerin taleplerini ilgili yetkililere iletti.

Tekirdağ’da verimli görüşme yapıldı

Erdağ, Tekirdağ’da Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ali Şahin Gülen ve şube yöneticileriyle birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetim emekçilerinin hakları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yaklaşan toplu sözleşme süreci ele alındı. Görüşmede emekçilerin taleplerinin iletilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi sağlandı. Erdağ, belediye başkanına gösterdiği ilgi ve duyarlılık için teşekkür etti.

Kütahya’da iş birliği ve itfaiye personeline destek

Tekirdağ ziyaretinden sonra Kütahya’ya geçen Erdağ, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Tüm Yerel-Sen Kütahya İl Temsilcisi Mustafa Çelik ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi ziyaret etti. Bu görüşme belediye ve sendika arasındaki iş birliğini güçlendirdi. Erdağ ayrıca Kütahya İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, orman yangınları sırasında üstün gayret gösteren itfaiye personeline teşekkürlerini iletti. Yangınlarla mücadeledeki cesaret ve fedakârlığı vurguladı.

Erdağ, itfaiyecilerin motivasyonunun yüksek tutulması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti. Doğanın ve halkın güvenliği için canla başla çalışan itfaiye ekiplerinin büyük sorumluluğunu her zaman desteklediklerini ifade etti.