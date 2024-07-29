Tarih turizminin canlandırılması için çalışmalar başladı

Manisa’nın Göbeklitepesi olarak nitelendirilen Terstepe Höyüğü, gün yüzüne çıkarılarak tarihi turizmin canlandırılması amacıyla önemli bir projeye adım atıldı. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Ters Tepe Höyüğü’nün tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile bir araya geldi.

Höyükte yüzey araştırmaları başlatıldı

Başkan Daban, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yetkililerinin Ters Tepe Höyüğü’nde yüzey araştırmaları yapmak üzere saha çalışmalarına başladığını duyurdu. Yürütülen çalışmaların, Selendi’nin tarihi turizmine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Amacımız Selendi’yi daha geniş bir kitleye tanıtmak

Başkan Daban, "Ters Tepe Höyüğü, Selendi'nin tarihini aydınlatacak ve turizm potansiyelini artıracak kıymetli bir alan. Bu projeyle amacımız, ilçemizi daha geniş bir kitleye tanıtmaktır," şeklinde konuştu. Selendi’nin tarihsel dokusunu gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen bu proje, bölgedeki tarihi zenginliklerin keşfedilmesine katkı sağlayacak.